В Анапе начали выплачивать компенсации подтопленцам

В Анапе продолжают ликвидировать последствия проливных дождей. Фото пресс-службы администрации Анапы

Похоже, что мезоциклон не желает покидать Анапу. Обычно голубое небо снова затянуто свинцовыми тучами, периодически срывается дождь, в городе локальные подтопления. В пострадавших населенных пунктах продолжает работать 41 оценочная комиссия. Идет подсчет ущерба, нанесенного разбушевавшейся природой. Уже обследовано 1082 дома и составлено 910 актов.

- Списки людей, которым будет производиться выплата, постоянно обновляются, - рассказали в мэрии города-курорта. - На компенсации могут рассчитывать только частные лица. Фермеры, владельцы гостиниц и другие предприниматели свое имущество должны были застраховать.

На материальную помощь могут рассчитывать люди, чьи дома попали в зону подтопления. 50 тысяч рублей жителям начислят при частичной и 100 тысяч рублей - при полной потере имущества первой необходимости. Также пострадавшие могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

В 24 пунктах временного размещения все еще находятся 664 человека.