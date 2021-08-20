В Тихорецке будут судить экс-полицейского, который устроил пьяную аварию с двумя погибшими

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Тихорецке будут судить экс-полицейского, который устроил аварию с двумя погибшими. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, что жуткое ДТП с участием бывшего сотрудника отдела полиции ОМВД на станции Казанская произошло еще 7 марта 2021 года. По версии следствия, 25-летний молодой человек на иномарке пролетел на красный сигнал светофора и врезался в отечественную легковушку.

Удар был такой силы, что она превратилась в груду металла. У мужчин 44-х и 46-и лет не было шансов выжить. Они скончались еще до приезда Скорой помощи.

Также в аварии пострадала 34-летняя женщина и 5-летний ребенок. Позже было установлено, что в момент аварии сотрудник был пьян. Его сразу заключили под стражу.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд.