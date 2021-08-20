118 жителям Темрюкского района с 20 августа выплатят 7,46 миллионов рублей

В Краснодарском крае продолжают бороться с последствиями непогоды

В крае продолжается оценка нанесенного непогодой ущерба. Самыми пострадавшими признаны Анапа, Славянский и Темрюкский район. Первые выплаты уже начинают получать владельцы подтопленных домов. Об этом сообщает Оперативный штаб края.

Так, в Темрюкском районе жертвами стихии уже признаны 2,5 тысячи жителей. 859 домов оказались подтоплены из-за чрезмерных осадков: в муниципалитете их выпало до 605 миллиметров.

- С 20 августа здесь уже начнут получать первые выплаты для ликвидации последствий, - сообщили в оперативном штабе. – 118 жителей получат в общей сумме 7,46 миллионов рублей.

Работы по оценке ущерба и ликвидации последствий продолжаются. В Темрюкском районе задействованы волонтеры из Краснодара. Всего комиссиями составлено 902 акта и принято 327 заявлений на получение выплаты ЧС. Подтопления сохраняются в 270 домах.