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Происшествия20 августа 2021 13:04

Ночной ливень в Туапсинском районе прошел без ущерба

Сейчас в городе ситуация стабильная
Евгения ХАЛИКОВА
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Дождь в Туапсе не принес серьезного ущерба. Фото пресс-службы администрации Туапсе

Дождь в Туапсе не принес серьезного ущерба. Фото пресс-службы администрации Туапсе

Все службы района с вечера 19 августа были приведены в режим повышенной готовности, поэтому обрушившийся на город залповый ливень не застал врасплох. Дождь не прекращался всю ночь, по сводкам Туапсинского гидрометеобюро на Туапсе выпало 55,6 мм осадков. Техника и люди всю ночь откачивали воду с улиц, работы продолжаются до сих пор.

- На контроле оперативного штаба находился уровень воды в реках. Несмотря на обильные осадки, критических отметок уровень воды в реке Туапсе не достиг. Подтопленные территории отсутствуют, пострадавших нет, - рассказал руководитель МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Алексей Кротов.

В Туапсе уже закончена расчистка ливневок. Осталось убрать с улиц наносы: ветви деревьев, листья и прочий мусор, подхваченный потоком воды.