20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе Фото: Виктор КЛЮШКИН

20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе. Здесь из берегов вышла река Баканка.

- На месте работают силы и средства министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю, – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что сейчас уровень воды идет на спад. Но в ближайшее время ситуация может измениться. В селе Горное под Новороссийском объявили о повышении уровня воды.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время такая же ситуация может повториться и в Крымском районе. Здесь уже завыли сирены. Они предупредили местных жителей о возможной эвакуации.

Из-за непогоды режим ЧС введен в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях.