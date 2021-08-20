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Происшествия20 августа 2021 13:05

20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе

Здесь из берегов вышла река Баканка
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе

20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе

Фото: Виктор КЛЮШКИН

20 домов ушли под воду из-за потопа в Крымском районе. Здесь из берегов вышла река Баканка.

- На месте работают силы и средства министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю, – сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Отмечается, что сейчас уровень воды идет на спад. Но в ближайшее время ситуация может измениться. В селе Горное под Новороссийском объявили о повышении уровня воды.

Специалисты не исключают, что в ближайшее время такая же ситуация может повториться и в Крымском районе. Здесь уже завыли сирены. Они предупредили местных жителей о возможной эвакуации.

Из-за непогоды режим ЧС введен в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном сельских поселениях.