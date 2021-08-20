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Общество20 августа 2021 13:30

Центр для занятий дзюдо, самбо и вольной борьбой построят в Анапе к концу 2021 года

Объект площадью 1,4 тысячи квадратных метров уже готов на 5%
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации региона

Фото: пресс-служба администрации региона

Развитию спорта на Кубани уделяется особое внимание. Совсем недавно стало известно о планах возведения в Краснодаре парусного спорткомплекса. А в Анапе к концу 2021 года построят центр единоборств. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Строительная готовность объекта уже составляет 5%, всего будущий центр занимает площадь в 1,4 тысячи квадратных метров.

- Здесь планируется создать зал для тренировок, душевые кабинки и раздевалки, отдельные тренерские, - подчеркнули в пресс-службе. – Жители могут заниматься вольной борьбой, самбо и дзюдо.

Кстати, подобные спорткомплексы уже возводят в других муниципалитетах. Так, в 2023 году планируется завершить возведение центров в 44 районах – Кореновском, Каневском, Славянском, Павловском, Ейском.