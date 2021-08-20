Почти две тысячи нелегалов выявили в Сочи

Фото: УВД по Сочи.

С начала 2021 года сочинские полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии провели на территории курорта 182 рейда. Во время таких проверок правоохранители искали иностранцев, которые в России проживают незаконно.

Особое внимание уделялось тем, кто прибыл в страну временно - «подзаработать». Чаще всего в поле зрения правоохранительных органов попадают иностранцы, трудящиеся на стройках. С начала этого года полицейские проверили 135 строительных объектов Сочи.

- Подобные рейды проводятся на регулярной основе. За 7 месяцев текущего года сотрудниками отдела по вопросам миграции УВД по Сочи было составлено около двух тысяч административных протоколов за нарушение миграционного законодательства, - сообщили «Комсомольской Правде - Кубань» в пресс-центре ведомства. – Помимо рейдовых мероприятий наши сотрудники на постоянной основе взаимодействуют со всеми заинтересованными службами города и представителями национальных общин.