В Краснодаре пройдут бесплатные экскурсии

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре стартует Всероссийская акция "Экскурсионный флешмоб". С 28 августа по улицах города начнут курсировать профессиональные гиды, которые поделятся со всеми желающими историями о южной столицы.

— Цель «Экскурсионного флешмоба» — влюбить жителей в их родные города, показать привычные улицы с новой стороны и дать возможность узнать о людях, которые жили и живут в городе и создают его неповторимую атмосферу. Специально для акции мы разработали новые экскурсионные маршруты, также повторим те, которые пользуются большой популярностью среди горожан, — рассказала директор Туристско-информационного центра Марина Шарапова.

Запись на бесплатные экскурсии начался 20 августа. Подготовлены 7 программ, которые включают в себя прогулку по одному из самых старых некрополей города, визит в атаманскую хату и велосипедный трип по городским паркам и улицам.

Акции "Экскурсионный флешмоб» уже 4 года. В 2020 году к акции присоединилось 30 регионов России.