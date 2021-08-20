В дни «королевских» гонок в Сочи станет больше автобусов и электричек

Фото: управление транспорта Сочи.

Несмотря на то, что этап «Формулы 1» пройдет на федеральной территории Сириус, добираться в пункт назначения часть зрителей будет либо на городском транспорте, либо на личном авто. Чтобы избежать дорожного коллапса, сочинский градоначальник поручил заблаговременно проработать вопросы транспортной логистики.

Точное количество автобусов, которые выйдут на линию, пока неизвестно. Но уже ясно - их станет больше. А время работы маршрутов продлят. Сейчас решается вопрос и с дополнительными электричками.

Что касается соблюдения эпидемиологической обстановки, то, как сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский, контролировать ее будет городской оперативный штаб.

- Санитарную обработку территории Олимпийского парка – усилят, сотрудники и участники соревнований должны регулярно сдавать ПЦР-тесты, - пишет глава Сочи Алексей Копайгородский. - Для удобства на территории объекта организуют медицинские пункты.