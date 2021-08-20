Против реконструкции кладбища «Солнечное» в парк выступили жители Новороссийска

Кладбище "Солнечное" в Новороссийске

Благоустройство территорий Краснодарского края идет полным ходом. И в Новороссийске было решено создать реконструировать зону для жителей города. Однако место для нового парка выбрано непростое: была выдвинута идея отреставрировать территорию кладбища «Солнечное».

На платформе «Активный гражданин» организовали опрос, в котором участвовало 611 человек. Результаты говорят об одном – жители против. 502 респондента выступили за то, чтобы не строить парк на этом месте. Поддержать реконструкцию кладбища решили 109 горожан.

Мнения в социальных сетях также разделились.

- Абсурдная идея, к тому же кощунственная идея, - высказался один из пользователей.

- Очень даже хорошая идея, так люди смогут посетить кладбище и помянут хорошим словом умерших, - выразила мнение жительница.

Как подчеркивается, в парке собирались заменить ограждения и ворота, проложить пешеходные дорожки и озеленить территорию. Для удобства жителей предполагалось оснастить сквер диванами для сада и провести бесплатный WI-FI. Всего планировалось затратить 60 миллионов рублей.

Само кладбище «Солнечное» находится на Мысхакском шоссе. Территория закрыта для захоронений с 1985 года. На кладбище расположены братские могилы солдат времен Великой Отечественной войны.