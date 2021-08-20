Более 3300 детей России отметят День государственного флага в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками событий ко Дню государственного флага РФ во Всероссийском детском центре станут орлята 9 смены. Ребята будут чествовать триколор на торжественных мероприятиях, занятиях и концертах, побывают на уроке истории от финалиста конкурса “Учитель года”, сыграют в квиз с Алексеем Блиновым, а также создадут большое арт-полотно из 500 частей в цветах триколора.

«Орленок» присоединится к празднованию Дня государственного флага Российской Федерации 22 августа. Его участниками станут 3300 детей из разных регионов страны.

- Флаг страны – это мощнейший символ, объединяющий жителей одного государства, помогающий человеку идентифицировать себя как гражданина, осознать свою принадлежность к большой социальной группе, что необходимо для формирования внутренней опоры личности. Каждая смена в «Орленке» начинается с торжественного поднятия флага России. В Центре ребята учатся правильно с ним обращаться, уважать и чтить триколор, отображающий могущество, незыблемые ценности и достижения нашего народа. В День государственного флага орлята узнают много нового об истории и традициях России и смогут выразить любовь к своей стране в праздничных активностях, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Тематический день в лагерях Центра начнется с линеек, на которых орлята, проявившие себя с лучшей стороны в ходе смены, торжественно поднимут триколор на флагшток. Кроме того, над головами ребят пронесут огромный стяг. Дети смогут коснуться его ладошками.

Праздник продолжится разноплановыми активностями, в ходе которых ребята будут чествовать флаг России. Орлята выйдут в море на парусно-гребных шлюпках ЯЛ-6 под флагом России. С пирса «Орленка» сверстники флажками передадут им праздничное послание, зашифрованное с помощью семафорной азбуки. Также мальчишки и девчонки отправятся в туристический поход и водрузят триколор на высоте 581 м.

О значении флага страны ребята узнают на специальном уроке, который в «Орленке» проведет финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019», член Всероссийского экспертного педагогического совета при Министерстве просвещения РФ Павел Волков. А проверить и расширить свои знания об истории и традициях, связанных с государственной символикой, ребята смогут на орлятском квизе. Интеллектуальную игру будет модерировать обладатель двух хрустальных сов и звания лучшего капитана «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов.