Туристка из Санкт-Петербурга повредила ногу: потребовалась помощь спасателей

Фото: ЮРПСО МЧС России

31-однолетняя туристка из Санкт-Петербурга подвернула ногу, когда спускалась по тропе на территории Кавказского заповедника. Девушка шла по маршруту «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – лагерь «Холодный».

Из-за острой боли пострадавшая самостоятельно добираться уже не смогла. Женщина вынуждена была обратиться за помощью к спасателям.

- Прибыв на место, специалисты МЧС зафиксировали туристке травмированную ногу и доставили ее на служебном автомобиле в краснополянскую больницу, - сообщили «Комсомольской Правде – Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

НА ЗАМЕТКУ

Спасатели напоминают, что, отправляясь даже в однодневный поход, не забывайте про удобную одежду, обувь и аптечку с минимальным набором медикаментов. Ну и, конечно, ставьте в известность о предположительном маршруте следования органы МЧС.