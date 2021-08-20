Движение на участке трассы «Краснодар-Верхнебаканский» изменено из-за дождей

Фото: Николай Оберемченко

На федеральной трассе «Краснодар-Верхнебаканский» Абинского района 20 августа изменено движение. В районе 88-ого километра закрыт проезд по одной из полос. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

- В связи с подтоплением территорий и угрозой ДТП из-за непогоды решено перекрыть проезд по одной из полос, - подчеркивается в сообщении. – Движение на трассе регулируется сотрудниками.

Госавтоинспекция призывает водителей сохранять бдительность на дорогах. Следует не превышать скорость и соблюдать дорожные правила. Так можно избежать ДТП, которые способны вызвать мокрые дороги.