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Происшествия20 августа 2021 14:47

Движение на участке трассы «Краснодар-Верхнебаканский» изменено из-за дождей

В районе 88-ого километра ограничен проезд по одной из полос
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Николай Оберемченко

Фото: Николай Оберемченко

На федеральной трассе «Краснодар-Верхнебаканский» Абинского района 20 августа изменено движение. В районе 88-ого километра закрыт проезд по одной из полос. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

- В связи с подтоплением территорий и угрозой ДТП из-за непогоды решено перекрыть проезд по одной из полос, - подчеркивается в сообщении. – Движение на трассе регулируется сотрудниками.

Госавтоинспекция призывает водителей сохранять бдительность на дорогах. Следует не превышать скорость и соблюдать дорожные правила. Так можно избежать ДТП, которые способны вызвать мокрые дороги.

Движение на участке трассы "Краснодар-Верхнебаканский" Абинского района ограничено
Видео: пресс-служба ГИБДД по краю