Рейды по местам незаконных свалок проведут полиция и казаки в Краснодаре

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Для борьбы с нелегальными свалками Краснодара решено организовать рейды полиции и казаков. Проблему обсудили накануне на совещании городской мэрии.

В Краснодаре незаконные сбросы мусора часто пресекаются в нескольких округах – Карасунском и Прикубанском. Борьба с ответственными за нелегальные свалки ведется постоянно: в начале года уже составлено 487 административных актов и выявлено 297 территорий.

- Не только для борьбы, но и для того, чтобы не допускать формирование свалок, предлагаю организовать рейды, - подчеркнул заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев. –Сотрудники ГИБДД, полиции, казачество будут проводить проверки по местам незаконного скопления мура.

Как отмечено, решение для рассмотрения в скором времени отправят в УМВД России по Краснодару.

Ликвидация свалок проводится под руководством администрации, прокуратуры города, МВД и надзорных органов.

На совещании подчеркнули, что ответственность за нелегальные свалки несут как собственники, так и «владельцы» мусора.

Напомним, законодательством предусмотрены штрафы:

- для физических лиц — от 1 000 до 2 000 руб.,

- для должностных лиц — от 10 000 до 30 000 руб.,

- для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 руб.

Владельцы земли, на которой разместилась свалка, возмещают ущерб, в том числе до нескольких миллионов рублей.