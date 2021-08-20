Вода пошла на спад в Крымском районе

Фото: instagram.com/les_so_glava/

Крымский район пострадал от непогоды: здесь, как и в Новороссийске, реки вышли из берегов. Накануне глава муниципалитета Сергей Лесь объявлял об эвакуации жителей.

Сейчас вода уже идет на спад, в район прибыл вице-губернатор региона Андрей Алексеенко. Об этом стало известно из соцсетей главы Крымского района.

- Сейчас на пострадавших территориях задействованы все силы, в развернутом пункте эвакуации в кафе «Тополек» находятся 12 человек, - отметил Сергей Лесь. – Вода идет на спад, но я все равно призываю жителей быть осторожными и беречь близких.