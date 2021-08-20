Фото: администрации Сочи.

В Сочи вакцинируют жителей аулов. Участниками акции «Мобильная прививка» уже стали жители Головинки, Алексеевки, Черешни и Измайловки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Медики отмечают высокую организованность местных жителей. Те, в свою очередь, говорят, что лучше сделать прививку дома, в комфортных условиях, чем томиться в очереди в городских пунктах вакцинации, которых, к слову, открыто на курорте 32.

На местах процесс координируют главы сельских округов.

- Мы договариваемся с руководителями предприятий, чтобы они отпускали работников на вакцинацию. Все понимают, что болезнь опасная и бороться с ней нужно системно, - рассказал глава Кичмайского сельского округа Лазаревского района Сочи Мурад Сизо.

А скоро к медикам из проекта «Мобильная прививка» присоединятся аниматоры. В пиковое время агитбригада будет останавливаться в местах наибольшего скопления людей и рассказывать о плюсах коллективного иммунитета.

Напомним, сегодня в Сочи привито от новой коронавирусной инфекции около 160 тысяч человек. А это 61,8% жителей города.