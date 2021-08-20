Прививки от дизентерии, гепатита А и брюшного тифа ставят жителям затопленных территорий в Анапе

Фото: пресс-служба администрации Анапы

В пострадавшей Анапе, помимо выплат, организовали еще одну помощь. Жители подтопленных районов могут привиться от болезней, которые возможно "подхватить" из-за последствий непогоды: дизентерии, гепатита А и брюшного тифа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прививку можно получить в 6 пунктах, работает 7 бригад. Также мобильный пункт развернули в отеле «Шале Прованс», который расположен на Пионерском проспекте, 85. Желающие могут обратиться за помощью с 9:00 до 17:00, предоставив при этом паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

- Ставить прививки от возможных заболеваний рекомендовано Роспотребнадзором, - прокомментировали в пресс-службе администрации города. – Вакцинироваться могут и жители подтопленных зон, и люди, помогающие в ликвидации последствий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об обстановке на территории Анапы. Некоторых туристов, спешащих на пляжи, не смущает штормовое предупреждение и потоки грязной воды.