В Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила 30 домов и 55 дворов

20 августа река Баканка в Крымском районе вышла из берегов. Власти сразу же начали эвакуировать население.

- В 12:35 начали эвакуацию населения из подтопленных домов в станице Нижнебаканской, где вода зашла в 50 дворов и 30 домовладений, и хуторе Жемчужном, где подтопило 5 дворов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, здесь ввели режим ЧС. Все спасательные службы стянуты к месту.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что уровень воды в реках пошел на спад. Эвакуированных разместили в кафе «Тополек».