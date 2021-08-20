Движение на участке дороги Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе ограничено

Фото: Николай Оберемченко

На дорогах края вновь временные ограничения из-за непогоды. Перекрыт участок трассы Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по краю, на 100-м километре вода от осадков поднялась на 20 сантиметров. Это может стать причиной ДТП.

- На участке временно ограничено движение легковых авто, - прокомментировали в ГИБДД по краю. – На месте работают сотрудники, которые отправляют машины в объезд через станицу Вышестеблиевскую.

Ранее сообщалось, что движение на участке трассы Краснодар - Верхнебаканский также изменено из-за дождей: одна из полос перекрыта.

Госавтоинспекция призывает водителей сохранять бдительность на дорогах: не превышать скорость и соблюдать дорожные правила. Это позволит избежать ДТП, причиной которых могут стать мокрые дороги.