Агрофирма «Южная» приступила к сбору урожая винограда

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

18 августа одно из ведущих виноградарских предприятий страны, агрофирма «Южная», входящая вместе с «Кубань-Вино» в группу компаний «Ариант», начала уборку урожая. Сейчас собирают ранние сорта, такие как «бианка», «кристалл», «солярис», «платовский». На полях работают 23 инновационных комбайна, которые позволяют собирать ягоды с лозы быстро и максимально бережно. Темпы уборки наращивают до 1000 тонн в день. Погодные условия внесли коррективы не только в сроки проведения уборочной кампании, но и в прогнозы урожая-2021.

- Прохладные весна и начало лета затянули развитие и цветение почек. Но жаркий июль положительно сказался на сахаронакоплении, созревание проходило ускоренно. С 12 по 15 августа на Краснодарский край обрушились ливни. В Темрюкском районе за несколько дней выпала почти годовая норма осадков. Пострадали несколько наших участков, там произошли повреждения шпалер и порча ягод. Каких-либо прогнозов по объемам и качеству урожая дать пока невозможно, - рассказал исполнительный директор агрофирмы «Южная» Сергей Тарахно.

В прошлом году агрофирма «Южная» собрала 68 187 тонн винограда. Сейчас агрономы компании предпринимают все меры, чтобы минимизировать потери и собрать виноград высокого качества.

Площади виноградников в текущем году увеличились на 746 га. Сегодня они составляют – 8896 га. Осенью планируется посадить еще 595 га молодых насаждений сортов «красностоп анапский», «мерло», «алиготе», «ркацители», «саперави», «каберне совиньон» и других. Всего в ведении агрофирмы «Южная» сейчас находится более 12 тыс. га земли. В планах группы компаний «Ариант» в течение нескольких лет увеличить площадь до 10 тыс. га.

СПРАВКА «КП»

ГК «Ариант» - одна из крупнейших агропромышленных компаний России. В ее состав входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции. Винодельня «Кубань-Вино» - лидер винодельческой отрасли страны. Она включает в себя Центр классического виноделия, Центр энологии, Центр индустриального виноделия. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly. В ведении агрофирмы «Южная» находится 12 213 га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 8896 га. Собственный питомник виноградных саженцев, открытый на базе агрофирмы, является крупнейшим в масштабах не только России, но и Европы. Уникальность агрофирмы «Ариант» заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов.