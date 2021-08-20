На Кубани после ливней остаются подтопленными 250 домов

Ликвидация последствий продолжается

Кубань затапливает проливными дождями, уровень воды в реках то и дело достигает критических отметок. Плывет все: дома, машины, урожай.

В четырех районах края продолжается ликвидация последствий ЧС. Подтопленными остаются 250 домов.

- От воды полностью освобождено 25 населенных пунктов в Темрюкском, Новороссийском, Анапском и Славянском районах. На данный момент остается подтоплено 250 домов и более 600 приусадебных участков, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас на местах работают комиссии, которые подсчитывают ущерб, нанесенный стихией. Уже обследовано около девяти тысяч домов.

В ряде районов уже начали выплачивать деньги пострадавшим в результате ЧС.

- По предварительным данным, в Славянском районе сумма финансовой помощи составит свыше 13,5 млн рублей. Выплаты также придут жителям Анапы, Новороссийска и Темрюкского района, - добавили в администрации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 20 августа в Крымском районе вышедшая из берегов река подтопила 30 домов и 55 дворов.