Центр управления регионом Кубани и «ЛизаАлерт» договорились о совместном поиске пропавших людей

Фото: пресс-служба администрации региона

Центр управления регионом Краснодарского края и поисковая организация «ЛизаАлерт» будут работать совместно при поиске пропавших граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Теперь новости из соцсетей об исчезнувшем человеке будут направляться в ЦУР и «ЛизаАлерт», что позволит быстро и точно скоординировать поисковые работы.

- Центр постоянно анализирует социальные и новостные сети, к тому же налажены связи со многими интернет-группами, которые оперативно оповещают о продвижении поисков, - подчеркнул руководитель ЦУР Юрий Шевченко. – Пример взят из Курской области, посмотрим, насколько координация сил будет эффективной.

Юрий Шевченко также подчеркнул, что в зависимости от результатов практику объединения в поисках можно будет использовать по всей стране.