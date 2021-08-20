Зампредседателя ЗСК ответил на наболевшие вопросы жителей города.

Зампредседателя ЗСК Сергей Алтухов встретился с работниками крупнейших предприятий Новороссийска. В актовом зале собрались больше 400 человек. Каждый из них хотел озвучить свою проблему.

На встрече поднимались самые резонансные темы - то, что тревожит жителей города-героя. Так, в Новороссийском морском торговом порту работники интересовались строительством грузового терминала на «народном» Волочаевском пляже, сохранением Пионерской рощи и загруженностью дорог в Восточном районе города.

А в Росморпорту людей беспокоит, когда начнут возводить объездную дорогу, так как город задыхается от грузового транспорта. Кроме того, жителей тревожит вырубка виноградников, переполненные больницы и поликлиники, борьба с самостроями. Обеспокоены новороссийцы и строительством жилья без достаточной инфраструктуры, безопасностью вышек 5G.

- Новороссийцы - сообщество с сильной гражданской позицией, неравнодушные люди, которые готовы обсуждать и искать решения проблем родного города, - сказал Сергей Алтухов. - Многие из них хорошо мне известны. И я в очередной раз убеждаюсь в том, что эти наболевшие, непростые вопросы не решить на местах, а иногда недостаточно и краевого уровня.

По словам Сергея Алтухова, добиваться решения вопросов на федеральном уровне легче, когда есть поддержка людей.