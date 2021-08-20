Ущерб сельхозпроизводителям Новороссийска от удара стихии составил 240 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Мэр Новороссийска посетил сельхозпредприятия, которые пострадали от разгула стихии. Мезоциклон серьезно ударил по АПК Новороссийска. В хуторе Семигорском местный фермер полностью потерял кормовые запасы на будущую зиму. В сенохранилищах до сих пор стоит вода, 80 тонн люцерны и сена уже начало гнить и не пригодно для дальнейшего использования. Еще одно хозяйство полностью потеряло урожай слив.

- По моему поручению уже подготовлены и направлены соответствующие письма в адрес минсельхоза Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность дополнительной финансовой помощи пострадавшим сельхозпредприятиям, - заявил глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Из-за проливных дождей на грани банкротства оказались виноградарские компании. По предварительным данным, около 40% виноградников уничтожены дождями. Общая сумма ущерба, причиненного сельхозпредприятиям Новороссийска из-за сильных дождей и подтоплений, составила 240 млн руб.