Серьезное ДТП в Темрюкском районе унесло одну жизнь, еще два человека в больнице

Фото пресс-службы Госавтоинспекции по Краснодарскому краю

В Темрюкском районе, недалеко от станицы Голубицкой, столкнулись два легковых автомобиля – "четырнадцатая" и "десятка". Обе машины получили серьезные повреждения.

- В результате аварии от полученных травм скончался 26-летний водитель ВАЗ-2114. А 25-летний водитель второго автомобиля и его пассажирка госпитализированы, - рассказал "Комсомольской правде" заместитель руководителя отдела пропаганды ГИБДД Краснодарского края Павел Окружко.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия сейчас помогают сотрудникам ГИБДД восстановить события и установить виновника. Некоторое время движение по трассе было затруднено, но не прекращалось. Сейчас дорога работает в штатном режиме.