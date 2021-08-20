В Краснодаре будут развивать цифровые технологии

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В Краснодаре в районе улицы Тихорецкой будущей осенью начнут строить IT-парк. Это будет первый подобный объект в регионе. Научные и испытательные площадки расположатся на территории в 10 кв.м. Здесь откроются и заработают бизнес-инкубаторы и школы для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий.

— Мы поэтапно развиваем информационные технологии в регионе, и IT-парк станет настоящей точкой роста для этой сферы. Мы рассчитываем привлечь в регион крупные «цифровые» компании, стартапы молодых инноваторов, а значит, и главный ресурс для IT-сферы — новые знания и современных специалистов. Сегодня усилия всей команды региона направлены на то, чтобы сделать повседневную жизнь людей более комфортной, максимально быстро и эффективно реагировать власти на запросы населения. Одно из условий достижения этой цели — в короткие сроки перейти на «цифровые рельсы, — рассказал о планах министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Соглашение о создании IT-парка было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.Общая стоимость проекта составит 300 млн рублей. Здесь будет создано 125 новых рабочих мест.