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Происшествия20 августа 2021 22:31

В Крымском районе люди возвращаются домой из пунктов эвакуации

Но власти района предупреждают, что бдительность терять рано
Евгения ХАЛИКОВА
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Жители Крымского района возвращаются домой. Фото пресс-службы администрации Крымского района

Жители Крымского района возвращаются домой. Фото пресс-службы администрации Крымского района

В Крымском районе уровень воды в реках пошел на убыль. Системы онлайн-мониторинга зафиксировали, что угроза подтоплений миновала. Жители Южного сельского поселения, ранее эвакуированные в местную школу, начинают возвращаться домой.

- Сейчас уровень рек не превышает неблагоприятных отметок, - рассказали в администрации Крымского района.

Но расслабляться пока рано. По прогнозам синоптиков в регионе до 24 августа действует штормовое предупреждение.