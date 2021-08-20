В Крымском районе люди возвращаются домой из пунктов эвакуации

Жители Крымского района возвращаются домой. Фото пресс-службы администрации Крымского района

В Крымском районе уровень воды в реках пошел на убыль. Системы онлайн-мониторинга зафиксировали, что угроза подтоплений миновала. Жители Южного сельского поселения, ранее эвакуированные в местную школу, начинают возвращаться домой.

- Сейчас уровень рек не превышает неблагоприятных отметок, - рассказали в администрации Крымского района.

Но расслабляться пока рано. По прогнозам синоптиков в регионе до 24 августа действует штормовое предупреждение.