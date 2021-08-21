В поликлинике Геленджика открыт новый кабинет компьютерной томографии

Фото пресс-службы администрации Геленджика

В городской поликлинике начал работу Геленджика новый кабинет компьютерной томографии. Аппарат предназначен для огромного количества медицинских исследований, которые выполняются за считанные минуты.

-Сегодняшнее открытие нового кабинета компьютерной томографии — это огромная помощь для наших медиков. Теперь диагностика в поликлинике будет более оперативной и качественной»,— написал в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Богодистов

Ежегодно услугами городской поликлиники пользуются тысячи горожан. В этом году за помощью к врачам медицинского учреждения обратились около 100 тысяч больных, медицинская помощь оказана по 159740 случаям.