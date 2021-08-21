Что произошло за ночь 21 августа: В Крымском районе люди возвращаются домой из пунктов эвакуации

Фото пресс-службы администрации Крымского района

Что произошло за ночь 21 августа 2021 года. В Крымском районе люди возвращаются домой из пунктов эвакуации. Но власти района предупреждают, что бдительность терять рано.

Движение на федеральной трассе Новороссийск - Керчь восстановлено. Трасса была перекрыта более 6 часов из-за подтопления.

Серьезное ДТП в Темрюкском районе унесло одну жизнь, еще два человека в больнице. Виновника аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

В 2,5 раза больше детей стало заболевать COVID-19 на Кубани. За полгода уже заразилось 1524 ребенка.

Рейды по местам незаконных свалок проведут полиция и казаки в Краснодаре. С начала года уже найдено 297 незаконных сбросов мусора и составлено 487 административных актов.