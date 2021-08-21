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Последствия непогоды негативно отразятся на урожае риса и винограда на Кубани. Об этом рассказал губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- Ранние сорта риса в ближайшее время нужно готовить к уборке, сливать воду из рисовых чеков. Иначе посевы могут погибнуть. Ситуация осложняется тем, что рядом лиманы, – отметил глава региона.

Отмечается, что в этом году на Кубани было засеяно 118 тысяч гектаров риса. Из-за непогоды часть урожай может погибнуть. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Славянском районе. Из-за мощных ливней здесь пострадали свыше 36 тысяч гектаров риса.

Здесь было так много воды, что специалисты привлекали дополнительное оборудование для откачки жидкости.

- Продовольственная безопасность страны по рису практически полностью зависит от нашего края. У нас производится более 70% российского риса. Мы постараемся не допустить потери, – добавил Вениамин Кондратьев.

Министерство сельского хозяйства Кубани держит на контроле ситуацию с откачкой воды из рисовых чеков. Мобильные наносные станции уже установлены в Славянском районе. Они были привезены из соседних районов.

Из-за природной стихии пострадали кубанские виноградники.

– Стихия прошлась по нашим ключевым виноградарским территориям – Новороссийску, Анапе, Темрюкскому району, – рассказал глава края.

Отмечается, что оценить потери пока невозможно. Подъехать к виноградникам пока нельзя. Техника банально не преодолеет водные препятствия, которые образовались из-за мощных ливней.

Отмечается, что аграрии оценят масштабы ущерба, когда вода сойдет. Не исключено, что часть ягоды будет потеряна из-за переносов сроков уборки. Специалисты не исключают, что на виноградниках могли развиться заболевания. Чтобы избежать потери урожая, аграрии занялись обработкой насаждений.

Напомним, что суммарная площадь виноградников Краснодарского края составляет 28,3 тысяч гектаров. Только в 2020 году валовый сбор урожая составит 208,7 тысяч тонн.