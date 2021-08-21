Уходила от погони и врезалась в столб. Ребенок пострадал в результате жуткого ДТП на Кубани

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Жуткая авария случилась прошлой ночью в селе Шабельское Щербиновского района. Здесь 26-летняя женщина устроила гонки с полицией. Она двигалась по селу с превышением скорости. Это заметил экипаж ГИБДД и потребовал остановиться.

- Она не выполнила законное требование сотрудника полиции и продолжила движение, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Только жажда скорости не совпала с водительскими навыками женщины. После недолгой погони она врезалась в столб, а иномарка превратилась в груду металла.

Помимо водителя, в машине находился семилетний ребенок. Они доставлены в РБ Ейска с травмами различной тяжести.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства аварии.