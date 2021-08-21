Интеллектуальная транспортная система появится на дорогах Кубани к 2024 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Интеллектуальная транспортная система появится на дорогах Краснодара и Сочи к 2024 году. Она должна уменьшить пробки и снизить количество аварий. Система внедряется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже третий год.

– Работы по внедрению ИТС в Краснодаре и Сочи, которые запланированы на 2021 год, выполнены на 62%, – рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Отмечается, что в этом году на систему выделено 260 миллионов рублей. Ожидается, что все мероприятия в рамках программы на год будут завершены в сентябре.

По задумке, проект автоматизирует процессы управления потоками и увеличит безопасность на дорогах. В частности, он должен выработать эффективную систему предотвращения аварий.