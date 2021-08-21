В Новороссийске продлили штормовое предупреждение из-за непогоды Фото: Пауль ГУРИН

Мощная стихия обрушилась на Кубань на этой неделе. За несколько дней вода затопила сразу несколько районов Краснодарского края.

Основной удар пришелся на побережье Черного моря. Так, в Новороссийске под воды ушли несколько домовладений. Сейчас в городе-герое работает оценочная комиссия. Местным жителям, которые пострадали из-за природной стихии, уже направлены первые выплаты. Всего заявление на компенсацию подали 542 человека.

Отмечается, что спасатели разгребают завалы, убирают мусор, камни и ветки. Они откачивают воду из частных домов.

Из-за непогоды в Новороссийске продлили штормовое предупреждение. Оно будет действовать как минимум до конца суток.