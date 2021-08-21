Заявки на догазификацию подали свыше 3000 сочинцев

Фото: мэрия Сочи

В первую очередь «голубое топливо» подведут к участкам ИЖС, которые находятся не далее 200 метров от газопровода.

Таких участков, как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии курорта, выявлено более 15 тысяч. На втором этапе планируется «врезать» те, что расположены дальше. Для граждан «догазификация» станет абсолютно бесплатной. Следить за ее ходом будет межведомственная рабочая группа, в состав которой войдут представители мэрии и газовой службы.

- Прием заявок осуществляется в каждом районе. Важно заблаговременно внести все планируемые к строительству газопроводы в новый Генплан города, - отметил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Подключение домовладений в уже газифицированных поселках – инициатива президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию 21 апреля глава государства заявил, что считает недопустимым взимать плату за подключение домовладений к газовым сетям. 11 июня Путин подписал закон, позволяющий бесплатно подводить газ к участкам за счет надбавок к тарифам за его транспортировку. Первый этап догазификации продлится до 2023 года, второй - до 2030 года. Программа не только сохранит финансы граждан, но и упростит процесс подключения, обеспечив принцип «единого окна».