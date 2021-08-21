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Общество21 августа 2021 12:05

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Их аж пять!
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 258 жителей Кубани. Это один из самых высоких показателей в регионе за неделю.

Первое место антирейтинга ушло Краснодару. Здесь положительный тест сдали сразу 57 человек. Еще по 20 новых пациентов с диагнозом COVID-19 выявили в Сочи и Лабинском районе. На четвертой позиции в антирейтинге оказался Выселковский район. Здесь выявили еще 17 заболевших. 16 заразившихся обнаружили в Геленджике.

С начала пандемии коронавируса на Кубани было сдано 64 452 положительных теста на COVID-19. Лучший способ избежать инфицирования – массовая вакцинация. За девять месяцев прививку от инфекции сделали свыше 1,76 миллиона жителей Кубани.