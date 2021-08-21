Около 3 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 3 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях. Сейчас на месте работает аварийная бригада. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Отмечается, что аварийное отключение в Карасунском округе Краснодара случилось сегодня, 21 августа, утром – около девяти часов. Было обесточено сразу 29 подстанций. Без света остались люди, которые живут на улицах Волгоградской, Серегина, Леонида Лаврова, Атамана Лысенко, Ярославского, Фадеева, Крупской.

По предварительной информации, электроснабжение восстановится в районе 13-14 часов.