Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа. В ближайшие часы в Краснодарском крае ожидаются ливни, грозы и ураган. На побережье Черного моря возможно образование смерчей. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в ближайшее время на Кубани ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 22 м/с.

Специалисты предупреждают о подъеме уровня рек в Краснодарском крае и Республике Адыгея. На участке от Анапы до Магри остается угроза возникновения смерчей над Черным морем.