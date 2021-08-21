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Происшествия21 августа 2021 12:18

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа

Непогода бушует в регионе уже не первые сутки
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штормовое предупреждение на Кубани продлили до 23 августа. В ближайшие часы в Краснодарском крае ожидаются ливни, грозы и ураган. На побережье Черного моря возможно образование смерчей. Об этом сообщает Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что в ближайшее время на Кубани ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 22 м/с.

Специалисты предупреждают о подъеме уровня рек в Краснодарском крае и Республике Адыгея. На участке от Анапы до Магри остается угроза возникновения смерчей над Черным морем.