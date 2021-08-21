Александр Карелин передал ейскому музею фотографии выживших при геноциде в годы войны

Фото: Кубанские Новости

Известный российский борец и сенатор побывал в Ейске. В субботу, 21 августа, здесь состоялись мероприятия, которые были посвящены памяти 214 воспитанникам местного детского дома. Они были зверски убиты нацистами в 1942 году.

Александр Карелин побывал в местной школе-интернате. Здесь проживали дети, которые стали жертвами карательного подразделения «зондеркоманда СС-10А». Именно они посадили ребят в душегубки, а затем закопали в противотанковом рву за городом.

После посещения школа известный спортсмен побывал у памятника замученным детям. Он находится на Старом кладбище. Герой России возложил цветы и отправился в местный историко-краеведческий музей им. В.В. Самсонова.

Он передал учреждению фотографии выживших при геноциде в годы войны – Климентия Тена. Они хранились в его личном архив, об этом сообщают "Кубанские Новости".

Отмечается, что имя владельца фотографий было установлено Фондом Карелина вместе с Поисковым движением России. Им даже пришлось использовать рассекреченные ФСБ России документы по расследованию страшной трагедии.

Помимо фотографий, музей получил сертификат на издание документальной книги Леонида Дворникова. Она описывает страшные события того времени. В частности, там рассказывается о судьбе 214 детей.

- Книга, которую мы выпустили тиражом 1000 экземпляров, уже разошлась, - отметила замдиректора Ейского историко-краеведческиого музея им. В.В. Самсонова Марина Сидоренко.

Затем Александр Карелин побывал в музее Ивана Поддубного. Он возложил цветы к могиле известного борца. Она расположена в парке, который назвал в честь атлета.

– Нам нужно заниматься спортом, борьбой и становиться чемпионами, как Иван Максимович Поддубный, – отметил Александр Карелин.

Известный борец отметил, что в последнее время сильно увеличилось количество людей с ограниченными возможностями, которые занимались бы спортом и находили себя в жизни.

В заключении Александр Карелин побывал на могилах полковника Евгения Кузнецова и старшего сержанта Юрия Чубарова, который погибли во время авиакатастрофы в Турции 14 августа. В Ейске прощаются с героями, которые погибли при крушении российского самолета Бе-200 в Турции.

Во время тушения пожаров самолет врезался в скалу. Все люди, которые были на борту, погибли. Это пятеро россиян и трое граждан Турции.

Военных посмертно наградили орденами Мужества. Командовал операцией известный летчик Евгений Кузнецов. Именно он был одним из главных испытателей Бе-200.

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