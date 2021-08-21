Жителям Краснодара предложили проголосовать за создание выделенной полосы на улице Ставропольской

Фото: krd.ru

В Краснодаре открылось голосование за создание выделенной полосы на улице Ставропольской. Принять участие в нем могут местные жители. Они решат, нужна ли отдельная полоса для общественного транспорта и такси, или нет, сообщает мэрии краевого центра.

Голосование продлится с 20 августа по 10 сентября. Оно было организовано по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Чтобы принять участие в голосовании, достаточно иметь аккаунт на Госуслугах и перейти на сайт мэрии. Его итоги станут известны после 10 сентября.

Отметим, что в этом году в Краснодаре должны появиться минимум три выделенные полосы.

Отметим, что сейчас в Краснодаре уже внедрены сразу несколько выделенных полос общей протяженностью 20,7 км. Они расположены на улицах Мира, Октябрьской, Седина, Мачуги, Трамвайной, Северной и 1-го Мая, Тургенева, Тюляева и Проспекте Чекистов.