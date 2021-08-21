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Происшествия21 августа 2021 17:47

На федеральной трассе в Анапе временно ограничили движение из-за подтоплений

Сейчас специалисты откачивают воду
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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фото пресс-службы Управления ГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю

фото пресс-службы Управления ГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю

На федеральной трассе в Анапе временно ограничили движение из-за подтоплений. Сейчас специалисты откачивают воду. Речь идет об участке магистрали Новороссийск – Керчь в Анапе. Из-за мощных ливней она вновь ушла под воду. Это случилось уже третий раз за две недели.

- Был организован объезд трассы через поселок Виноградный, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным «КП» – Кубань», под воду ушла не сама трасса, а обочина. Чтобы избежать подтоплений дорожного полотна, на месте работает техника. Она откачивает воду.