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В Краснодаре ограничат движение по улице Береговой. Здесь пройдет военно-технический форум «Армия-2021». Он состоится в парке имени 30-летия Победы, об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что движение будет перекрыто с 22:00 24 августа до 8:00 25-го числа и с 6:00 27 августа до 08:00 утра 30-го числа. Запрет коснется не всей улицы Береговой, а только участка от Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы.

Чтобы не мешать движению крупногабаритной техники, людей просят воздержаться от парковки авто на улице Береговой. С 6 утра 25 августа здесь будет организована стоянка для участников всероссийского форума.