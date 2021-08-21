Пьяный водитель без прав протаранил патрульный автомобиль в Адыгее

Фото: МВД по Адыгее

Страшная авария случилась прошлой ночью рядом с аулом Понежукай в Теучежском районе Адыгеи. Здесь пьяный водитель без прав не справился с управлением и влетел в стоящую иномарку.

Только оформлять ДТП мужчина не захотел, общаться с 38-летнем владельцем пострадавшего авто из Краснодарского края – тоже. Он ударил по газам и попытался скрыться с места аварии.

Только уехать далеко мужчина не сумел. Количество выпитого алкоголя не совпало с маневрами, которые мужчина пытался провернуть на дороге. Чтобы задержать виновника ДТП, полицейским даже пришлось включить проблесковый маячок и преградить путь иномарке. Только и это не смутило лихача. Он буквально протаранил патрульный автомобиль.

- Нарушителем оказался 51-летний житель Теучежского района, – добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее мужчину уже судили за повторное вождение в нетрезвом виде. Как выяснилось, он даже управлял машиной без прав.

После задержания житель Республики Адыгея отказался от прохождения медицинского обследования. В отношении виновника аварии составили протоколы за вождение без прав, отказ от медосвидетельствования, оставление места ДТП, отсутствие страховки и непредоставление преимущества в движении автомобилю со спецсигналом.

Сейчас мужчина задержан. Материалы по делу переданы в суд. В результате двух аварий никто не пострадал.