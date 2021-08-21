На Кубани грабитель украл у пенсионерки малиновое варенье и помидоры, пока она спала Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани грабитель украл у пенсионерки малиновое варенье и помидоры, пока она спала. Неприятный инцидент случился в станице Полтавской.

Неизвестный проник в жилище местной жительницы и похитил 10 банок с помидорами и одну – с малиновым вареньем. 66-летняя пенсионерка оценила ущерб в 840 рублей.

- Сейчас ведут поиски грабителя, – сказал «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что похититель даже не вскрывал замок. Он попал в дом через открытую дверь. Сейчас правоохранители устанавливают, кто может быть причастен к ограблению.