фото пресс-службы Управления ГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю

На федеральной трассе в Анапе возобновили движение. Оно было временно ограничено из-за непогоды. Речь шла об участке магистрали Новороссийск – Керчь в Анапе. Из-за мощных ливней обочина дороги ушла под воду. Чтобы избежать подтоплений полотна, было принято решение ограничить движение на участке.

- Был организован объезд трассы через поселок Виноградный, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На дороге работала специальная техника. Она откачивала воду. Сейчас движение на участке полностью возобновлено.