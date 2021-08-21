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Происшествия21 августа 2021 20:00

Почти половина пострадавших от потопа жителей Новороссийска получили единовременные выплаты

Комиссии продолжают оценивать ущерб, причиненный стихией
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Почти половина пострадавших от потопа жителей Новороссийска получили единовременные выплаты

Почти половина пострадавших от потопа жителей Новороссийска получили единовременные выплаты

Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Непогода обрушилась на Краснодарский край на этой неделе. За несколько дней под воду ушло сразу несколько городов и районов. Основной удар приняло на себя побережье Черного моря, в том числе Новороссийск.

Сейчас город-герой приходит в себя после потопа, а местные жители получают единовременные выплаты. Уже 43% людей, которые пострадали от подтоплений, получили компенсации. Это 767 человек, как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Сейчас в Новороссийске работают комиссии. Они оценивают ущерб, нанесенный местным жителям. Фиксированный размер компенсации составил 10 000 рублей. Еще от 50 до 100 тысяч рублей люди получили в зависимости от размера ущерба.