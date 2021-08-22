Прогноз погоды в Краснодаре на 22 августа 2021: город снова накроют страшные ливни

Фото: Олег ЗОЛОТО

Циклон, который принес много бед Краснодарскому краю, постепенно покидает регион. Хотя свинцовые тучи все еще наседают над кубанскими городами. Так, метеорологи советуют взять зонты жителям краевого центра. «КП» – Кубань» узнала свежий прогноз погоды в Краснодаре на 22 августа 2021 года.

По словам синоптиков, сформировался небольшой циклонический вихрь. По его периферии на территорию Кубани будут проникать очаги дождей и менее теплые воздушные массы. Тем не менее температура воздуха ниже 28 градусов днем в Краснодаре не опустится, в ночные часы отметки будут держаться 18-20 градусов.

Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду.

А вот атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что выше нормы. Так что метеозависимым людям стоит запастись лекарствами.