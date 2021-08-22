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Общество22 августа 2021 9:24

Температура воды в Черном море 22 августа 2021: из-за циклона в Анапе самая холодная вода

«КП» - Кубань» узнала, какая температура воды в Черном море 22 августа 2021, и выяснила, когда можно будет купаться в Азовском море
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: Юлия БАРАНОВА.

Фото: Юлия БАРАНОВА.

Циклон, который последние недели рвал и метал в Краснодарском крае, особенно на побережье, наконец, покинул регион. Жители курортов и туристы, приехавшие провести у моря свой отпуск, могут вздохнуть с облегчением. Выяснили, как затяжные дожди отразились на температуре воды.

По данным «КП» - Кубань», самая низкая температура воды сейчас в Анапе - 26 градусов. Причиной тому стал циклон, который хоть и немного, но все же охладил море. Правда, на пляжах курорта из-за донного течения все еще действует запрет на купание.

Стоит сказать, что примерно такую же температуру показывают водные термометры в Адлере и Сочи - 26,3 градуса. Здесь ограничений никаких нет, но в любой момент может испортиться погода. Незначительно выше температура морской воды зарегистрирована в Джубге – 26 градусов. А в Геленджике и Новороссийске море намного теплее - 26,5 градуса.

Иногда туристы забывают, что в Краснодарском крае есть не только Черное море. Берега южного региона омывает еще и Азовское. Правда, здесь сейчас отметки гораздо ниже - у берегов Приморско-Ахтарска и Голубицкой вода - 25,1 градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда очистится вода в Черном море после шторма.