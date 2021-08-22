Полиция проводит проверку после гибели попавшей под машину собаки в Сочи

Фото: instagram.com/sochi_animals/

Об этом инциденте стало известно благодаря сообщениям волонтеров, которые рассказали о случившемся в соцсетях. Как стало известно, все произошло на улице Армавирской на парковке около супермаркета в поселке Дагомыс.

- Дворовая собака по кличке Даша проживала в том раи оне больше года. Абсолютно спокои ная, добрая и безобидная, - рассказывает волонтер Елена. - Накануне собаку сбила неизвестная машина. Мимо проходящая местная жительница решила подойти к псу. От страха, шока и боли Даша укусила женщину за руку.

По словам Елены, а панике она побежала в аптеку и параллельно позвонила мужу, который пришел с битои и избил пса до полусмерти.

- Собака не могла двигаться, челюсть висела, зубы буквально вываливались. Мы организовали перевозку Даши в клинику, где у нее диагностировали множественные переломы, гематомы, раздробленные кости, оторванныи таз, - продолжает зоозащитница.

По ее словам, было принято решение усыпить собаку, поскольку травмы были очень серьезные - собака бы просто не выжила.

Сейчас волонтеры ищут свидетелей ситуации и надеются наказать виновных. Этим случаем уже заинтересовались в полиции - правоохранители начали разбирательства.

- Информация выявленная в социальной сети Instagram зарегистрирована, проводится проверка, - уточняет начальник пресс-службы УВД Сочи Андрей Кошелев.