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Общество22 августа 2021 10:17

Кинопроизводителям вернут часть средств, потраченных на съемки фильмов в Краснодарском крае

Постановление о рибейте подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации Краснодарского края.

Фото: администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае много живописных уголков, которые идеально подойдут для съемок как комедии, так и какой-либо драмы. А тем, кто будет снимать киноленты на территории Кубани, еще и получит дополнительный бонус. Кинопроизводителям вернут часть средств.

- Это эффективный механизм для поддержки отрасли, развития экономики, продвижения региона, усиления его инвестиционной привлекательности, — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В этом году, по словам губернатора, администрация края готова выплатить кинокомпаниям 20 миллионов рублей за съемки на территории Кубани. То есть удастся погасить до 20% затрат, понесенных в процессе съемок.

Стоит сказать, что за 2020-й и c начала 2021 года российские кинокомпани сняли более 40 картин на территории Кубани.