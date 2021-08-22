Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 22 августа выросло на 257

Фото: администрации региона.

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. По последним данным, ковид в Краснодарском крае на 22 августа обнаружили у 257 человек.

- Среди них 148 женщин и 109 мужчин в возрасте от 11 месяцев до 93 лет, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Кубани.

Отметим, что с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 64709 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 1138,5.

При этом 48675 жителей края выписали из ковидных госпиталей. Из них 70 – за последние сутки.

- В стационарах проходят лечение 3511 человек с COVID-19, - сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Еще 7589 кубанцев лечатся дома.

Кроме того, 106 пациентов находится в тяжелом состоянии - они подключены к аппарут ИВЛ, девять человек – к ЭКМО.